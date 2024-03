Vodafone fibra: 2,5Gbit/s a soli 24,90€ al mese

Vodafone Fibra è la connessione veloce a un prezzo conveniente che ti permette di navigare comodamente in tutta la casa, senza fili, con un router WiFi ottimizzato. L’ultima offerta ti consente di farlo a soli 24,90€ al mese, con attivazione online gratuita se la richiedi entro il 13 aprile.

Vodafone: fibra ad alta velocità a un prezzo competitivo

La fibra di Vodafone ti consente di navigare a una velocità di 2,5Gbit/s (in base alla disponibilità della tua zona). È fornita con un modem router WiFi, dotato di WiFi Optimizer: un sistema che consente di assicurare a tutti i dispositivi collegati il massimo della stabilità e della velocità.

Il router supporta la connettività FTTH (Fiber To The Home) insieme alla tecnologia WiFi 6, che consente di garantire una banda maggiore e più efficiente per i dispositivi connessi senza filo.

L’attivazione online ti consente inoltre di avere incluse nella tariffa le chiamate fatte da telefono fisso verso altri numeri fissi o mobili nazionali. Insieme al modem router, ricevi anche una SIM con 15GB al giorno da utilizzare per navigare in attesa dell’attivazione della linea. Una volta eseguita l’attivazione, i dati a disposizione si riducono a 1GB al mese per permetterti di rimanere in contatto con gli operatori, senza alcun costo aggiuntivo, in caso di necessità.

L’alta velocità della fibra offerta da Vodafone ti consente di guardare contenuti multimediali, anche ad alta risoluzione, come i video in 4K, mantenendo le prestazioni sempre elevate su tutti i dispositivi che sono connessi al ruouter. In questo modo navighi sempre senza interruzioni, ovunque!

Inoltre puoi gestire facilmente tutto con l’apposita app disponibile per smartphone Android e iOS, con cui controlli tutti gli aspetti della tua tariffa, tra cui anche i bollettini mensili.

Per richiedere la fibra Vodafone non devi fare altro che andare nella pagina dedicata e fare clic su “Ti chiamiamo noi”. Inserisci quindi il tuo numero e conferma cliccando su “Ti chiamiamo gratis” per entrare in contatto con un operatore e procedere.