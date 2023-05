La nuova PROMO Vodafone FIBRA con BUONO SPESA da 100 euro è ora disponibile a meno di 25 euro al mese. Tutto questo solo entro Giovedì 18 Maggio richiedendo l’attivazione ONLINE. Inoltre, per i già clienti dell’operatore rosso col mobile è uno sconto ulteriore di due euro al mese.

Vodafone Fibra Buono Spesa: ecco come avere la tariffa scontata

La promozione super scontata di oggi offre internet illimitato in ADSL, FTTC e FTTH con velocità massima che può arrivare fino a 2,5 Gigabit al secondo in download e 300 Mbps in upload solo in FTTH, Modem incluso nel canone in comodato d’uso completamente gratuito con Wi-Fi 6 e Wi-Fi Optimizer. Tutto questo per soli 24,90 euro al mese con ben 100 euro di buono spesa solo fino a Giovedì. Per i già clienti mobili, invece, è disponibile la promozione a meno di 23 euro al mese.

Inoltre, SOLO ONLINE, è possibile avere in entrambe le versioni le chiamate illimitate dal fisso completamente gratis verso qualsiasi utenza sia mobile che fissa. In negozio non è possibile avere questo addon gratuito.

Oltre alla connessione senza limiti con il buono spesa da 100€, Vodafone, offre la possibilità anche di attivare anche la promozione che include l’Extender per chi ad esempio ha una cosa su più piani e vuole connettersi in qualsiasi punto.

Costi ed altro

La promozione valida fino a Giovedì con un buono spesa da 100€ prevede un contributo di attivazione già incluso per 24 mesi nel canone mensile. La spedizione del Modem a casa è inoltre completamente gratuita.

