Vodafone Fibra e Buono Amazon da 100€, ecco come

La PROMO Vodafone offre la Fibra con un Buono Amazon da ben 100 euro e ben 3 mesi GRATIS di Apple TV+. Tutto questo è richiedibile ONLINE solo entro la giornata di domani. Inoltre, se già possiedi l’operatore rosso anche nel tuo telefono mobile, per te c’è uno sconto maggiore sull’abbonamento mensile e un’agevolazione anche sul contributo iniziale da versare.

Vodafone Fibra: ora con Buono Amazon da 100€

La promozione di quest’estate offre internet flat 24 ore su 24 in ADSL, FTTC e FTTH con prestazioni che possono arrivare a 2,5 Gigabit al secondo in download e 300 Mbps in upload, Modem con Wi-Fi ottimizzato per i tuoi device compreso nel canone mensile in comodato d’uso. Inoltre, richiedendo l’attivazione ONLINE sono incluse anche le chiamate senza limiti dal fisso verso qualsiasi numero di rete fissa e mobile nazionale. Il tutto per soli 24,90 euro al mese se non hai anche Vodafone sul cellulare.

Se invece sei cliente anche con il numero mobile, per te è a disposizione la stessa promozione a soli 22,90 euro mensili, sempre con 100 euro di Buono Amazon e tre mensilità gratuite di Apple TV+.

Inoltre, è disponibile anche a catalogo la promozione V-Max che prevede oltre a tutto quello che abbiamo visto sinora anche un Extender. Questo dispositivo permette di avere il Wi-Fi in qualsiasi angolo della vostra abitazione. La tariffa in questione ha un prezzo mensile di 32,90 euro.

Costi ed altro

La promozione a 24,90 euro ogni mese ha un contributo una tantum pari a 19,90 che viene addebitato nella prima fattura. L’offerta dedicata ai già clienti, invece, non prevede alcun costo di attivazione. Viceversa, la V-Max ha un costo iniziale di soli 9,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.