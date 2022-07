Vodafone: FIBRA NO VINCOLI a 24,90€ al mese

La Fibra di Vodafone è ora disponibile in esclusiva online anche con le chiamate senza limiti a meno di 25 euro mensili. La promo è davvero molto interessante non solo per la totale assenza di vincoli ma anche per i costi di attivazione che sono pari a 0€. Vediamo più nello specifico cosa comprende l’offerta esclusiva disponibile nel sito dell’operatore rosso.

FIBRA Vodafone: i dettagli della PROMO

La tariffa SENZA VINCOLI di Vodafone offre internet senza limiti a casa, disponibile in ADSL, Fibra Misto Rame o Fiber To The Home, Modem in comodato d’uso con Wi-Fi 6 o Wi-Fi 5 a seconda della copertura oltre alle chiamate illimitate verso tutti i numeri di rete fissa e mobile. Il tutto è disponibile ad un prezzo davvero esclusivo. Stiamo parlando di meno di 25 euro al mese.

Per richiedere l’attivazione della Fibra senza vincoli dell’operatore rosso è necessario fare click sul pulsante qui sotto:

Inoltre, solo richiedendo l’offerta ONLINE sarà possibile usufruire dei minuti senza limiti dal fisso verso qualsiasi numerazione sia mobile che fissa nazionale.

In qualsiasi tecnologia (quindi anche nella versione con Wi-Fi 5), il Modem fornito in comodato d’uso gratuito offre la feature chiamata Wi-Fi Optimizer che permette di gestire al meglio la rete Wi-Fi di casa a seconda delle proprie esigenze.

Costi ed altro

La promozione di quest’oggi, come abbiamo detto, non prevede alcun vincolo contrattuale. Inoltre, l’attivazione del servizio è completamente gratuita anche in FTTH.

Questa tariffa comprensiva anche di chiamate illimitate verso qualsiasi gestore mobile e fisso ha il canone scontato a 24,90 euro, invece di 29,90 euro. Questa scontistica è attualmente disponibile senza scadenza SOLO ONLINE.

Per i già clienti Vodafone con il cellulare, il prezzo mensile della promo è di soli 22,90 euro.

