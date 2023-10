Vodafone Fibra PROMO: ora in offerta a 24,90 euro

Vodafone gode di una PROMO esclusiva disponibile SOLO ONLINE per chi necessita di attivare la Fibra senza limiti nella sua abitazione. Il prezzo promozionale è pari a 24,90 euro ogni mese, invece di 27,90 euro.

Inoltre, se già avete una SIM con l’operatore rosso, quest’offerta è disponibile a soli 22,90 euro mensili senza costi di attivazione.

Promo Vodafone FIBRA: ecco i dettagli

La tariffa è disponibile in FTTH con velocità fino 2.5 Gigabit/s in download e 500 Mbps in upload, in FTTC con prestazioni massime fino a 200 Megabit/s e 20 Mbps in upload. In alternativa, dove non arriva il segnale in Fibra, l’operatore ex Omnitel offre l’FWA, che raggiunge fino a 300 Mbps. Incluso troviamo anche il Modem con Wi-Fi 6 e Wi-Fi Optimizer e le chiamate senza limiti dal fisso gratis e senza alcuno scatto alla risposta solo se attivate ONLINE. Il tutto per soli 24,90 euro ogni mese, anziché di 27,90 euro mensili.

In caso di black-out improvviso della Rete, l’operatore rosso fornisce insieme all’apparato anche una SIM dati con 15 Giga di backup al giorno. Questa SIM può essere utilizzata anche da subito in attesa dell’installazione del servizio.

In caso di mancato allaccio oppure di disattivazione della tariffa per internet a casa, anche la SIM verrà disdetta senza costi. Inoltre, tale offerta prevede una durata minima contrattuale di 24 mesi.

In caso di disdetta o migrazione verso altro gestore prima dei due anni continuerai a pagare le rate residue con la stessa cadenza e lo stesso metodo di pagamento scelto in fase di sottoscrizione. In alternativa è possibile pagare il residuo in unica soluzione.

Costi ed altro

Il contributo iniziale richiesto per l’attivazione del servizio è pari a 39,90 euro una tantum.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.