Vodafone FIBRA: PROMO V-MAX a 32,90€ al mese

La PROMO V-MAX di Vodafone è la soluzione adatta a chi ha una casa a più piani e non vuole rinunciare a navigare in qualsiasi stanza. Oltre al repeater, troviamo anche una SIM con un bundle attivabile in caso di problemi con la Fibra.

Tra un attimo dunque vedremo assieme cosa comprende nel dettaglio la tariffa a meno di 33 euro mensili.

Vodafone V-MAX: i dettagli della PROMO

La promozione prevede internet illimitato a casa con velocità massima stanziata a 2.5 Gigabit al secondo in download e 300 Mbps in upload nelle tecnologie ADSL, Fibra Misto Rame e FTTH, Modem incluso in comodato d’uso gratuito con Wi-Fi 6 e Wi-Fi Optimizer, chiamate senza alcun limite e senza scatti alla risposta verso tutti i numeri mobili e fissi in Italia. Inoltre, c’è anche la chiavetta Vodafone Sempre Connessi Backup 4G. Il tutto a 32,90 euro ogni mese.

A differenza della Internet Unlimited che include solo il Modem senza il repeater, la V-MAX dispone anche del potentissimo Super Wi-Fi 6 Extender.

Inoltre, incluso nel canone mensile troviamo anche l’opzione Rete Sicura Family che funge sia da antivirus ma anche da Parental Control.

Costi ed altro

La promozione è attivabile ONLINE senza muoversi da casa. Questa tariffa include un contributo iniziale di 9,99 euro una tantum.

La consegna del Modem e del Repeater è completamente GRATIS. Il costo di attivazione è incluso nei 24 mesi ed è pari a 5 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.