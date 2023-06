Vodafone internet casa: naviga senza limiti a partire da 22,90 euro

Per la tua linea fissa di casa scegli la rete Vodafone Fibra, per navigare senza limiti alla massima velocità, con la migliore tecnologia disponibile. Puoi avere il modem con Wi-Fi ottimizzato per un segnale perfetto per tutti i device collegati e solo se fai l’ attivazione online hai incluse le chiamate illimitate.

Scegli le promo internet casa di Vodafone

Se scegli la promo Internet Unlimited, navighi senza limiti con la migliore tecnologia Vodafone, hai il modem con Wi-Fi Optimizer e solo se attivi l’offerta online, hai le chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali. Il costo di attivazione iniziale è di 19,90 euro in prima fattura. Il canone mensile è di 27,90 euro.

Se sei già cliente mobile con Vodafone, puoi attivare la promo Internet Unlimited Già Clienti che comprende: una connessione senza limiti con la migliore tecnologia disponibile, il modem con Wi-Fi Optimizer per un segnale sempre ottimale. Il costo di attivazione iniziale è gratuito fino al 10/6/2023. Il canone è di 22,90 euro al mese.

Attivando l’offerta V-Max hai la massima potenza e stabilità per navigare senza limiti con la migliore tecnologia disponibile, il modem con Wi-Fi Optimizer e solo se attivi l’offerta online, hai le chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali. Hai incluso il ripetitore Super Wi-Fi 6 Extender per farti connettere con la massima stabilità in ogni angolo della casa. Con il servizio Rete Sicura Family proteggi te e la tua famiglia da virus e siti dannosi e offre anche la funzione Parental Control per una navigazione più sicura anche per i bambini. Il costo di attivazione iniziale è di 9,90 euro in prima fattura. Il canone è di 32,90 euro al mese.

