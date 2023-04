Vodafone Internet Unlimited: chiama e naviga senza limiti a 24,90 euro

Se cerchi una connessione internet per la tua linea fissa di casa, attiva subito la promo Internet Unlimited di Vodafone, a solo 24,90 euro al mese. Potrai navigare senza limiti alla massima velocità con la migliore tecnologia disponibile, avere il modem con Wi-Fi ottimizzato incluso, per un segnale ottimale per tutti i device collegati. Inoltre solo se fai l’ attivazione online hai le chiamate illimitate incluse. Vediamo i dettagli dell’ offerta.

Promo Internet Unlimited: i dettagli dell’offerta

Attivando la promo Internet Unlimited di Vodafone, hai incluso nel tuo abbonamento: internet senza limiti alla massima velocità fino a 2,5 Giga in base alla copertura disponibile al tuo indirizzo, il modem con Wi-Fi Optimizer, il sistema intelligente che permette a tutti i dispositivi collegati alla Rete Vodafone via Wi-Fi di rimanere connessi tra loro, con la garanzia della massima stabilità e performance di navigazione. Inoltre solo se attivi l’offerta online, sono comprese le chiamate illimitate da telefono fisso verso numeri fissi e mobili nazionali. Il costo di attivazione di 5 euro al mese per 24 mesi è incluso nel prezzo. Il canone mensile è di 24,90 euro invece di 27,90 euro.

Costi e altro

Puoi recedere dal contratto quando vuoi, se fai il recesso prima di 24 mesi dovrai versare le rate residue del costo di attivazione. È previsto un costo di disattivazione della linea di 15 euro in caso di passaggio ad altro operatore o di 23 euro per cessazione della linea fissa. Per attivare online la promo Internet Unlimited, ti basterà avere con te la tua carta d’ identità, il codice fiscale e il codice di migrazione se intendi mantenere il tuo vecchio numero di telefono.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.