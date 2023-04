Vodafone Internet Unlimited: naviga senza limiti e senza sorprese

Se vuoi navigare in internet senza limiti e senza spendere una fortuna, non perdere l’offerta di Vodafone Internet Unlimited, il servizio che ti offre una connessione veloce e sicura a un prezzo vantaggioso.

Oggi puoi sottoscrivere un abbonamento a Internet Unlimited a 24,90 euro al mese invece di 27,90, con il costo di attivazione di 5 euro al mese per 24 mesi incluso. Approfitta subito di questa occasione imperdibile prima che scada e scopri tutti i suoi vantaggi.

Vodafone Internet Unlimited: l’offerta che ti sorprenderà

Vodafone Internet Unlimited è il servizio che ti offre una connessione internet senza limiti e senza vincoli. Puoi navigare in internet quanto vuoi e come vuoi, senza preoccuparti di consumare i tuoi giga o di pagare costi extra.

Puoi scegliere tra diverse opzioni di velocità, da 20 a 1000 Mega, in base alle tue esigenze e alla copertura della tua zona. Puoi anche usufruire di servizi aggiuntivi come la telefonia fissa, la TV on demand e la sicurezza online.

Puoi contare su una rete stabile e sicura, che ti garantisce una navigazione fluida e senza interruzioni. Per qualsiasi cosa puoi sempre fare affidamento su un’assistenza tecnica qualificata e disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, che ti aiuterà a risolvere qualsiasi problema o dubbio.

Puoi sottoscrivere un abbonamento a Internet Unlimited a 24,90 euro al mese invece di 27,90, con il costo di attivazione di 5 euro al mese per 24 mesi incluso. Non ci sono costi nascosti o sorprese in bolletta. Puoi anche recedere dal contratto in qualsiasi momento senza penali o costi di disattivazione.

