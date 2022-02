Vodafone Italia e Linkem insieme per il 5G FWA

Incrementare la diffusione dei servizi a banda ultralarga basati su tecnologia 5G FWA. È questo l’obiettivo dichiarato della nuova partnership che lega Vodafone Italia e Linkem. Si tratta di un accordo wholesale reciproco che garantirà ai due operatori il mutuo accesso alle rispettive reti 5G FWA .

5G FWA: accordo tra Vodafone Italia e Linkem

Prende vita una sinergia basata su know how e asset legati alle frequenze del 5G nonché sulle infrastrutture già distribuite a livello nazionale. Entrambe le realtà potranno così sfruttare con maggiore efficienza il potenziale delle reti wireless . Di seguito le parole di Aldo Bisio, Amministratore Delegato di Vodafone Italia, riportate nel comunicato stampa relativo all’accordo che abbiamo ricevuto in redazione.

La tecnologia FWA raggiungerà nei prossimi anni numerose famiglie e imprese, anche nelle aree dove storicamente i servizi di accesso fisso sono stati limitati. Vodafone continua a investire sulla estensione della copertura 5G. La partnership con Linkem coniuga il know-how di Vodafone nel costruire e operare reti wireless con la specializzazione nel segmento FWA, in cui Linkem ha sviluppato competenze e posizioni riconosciute dal mercato.

Questo il commento di Davide Rota, Amministratore Delegato di Linkem, che fa riferimento alla volontà di ampliare il bacino di utenti (consumer ed enterprise) in grado di beneficiare delle potenzialità del Fixed Wireless Access.