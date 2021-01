Per chi in questo periodo lavora da casa in smart working e per le famiglie con ragazzi che frequentano le lezioni con le modalità della didattica a distanza una connessione eccellente è ormai un requisito essenziale: da non lasciarsi sfuggire l’offerta proposta oggi da Vodafone per Internet a Casa a soli € 29,90 al mese. Tra i vantaggi che elencheremo a breve anche un buono spesa da € 100.

Fino a 1 Gbps per soli € 29,90 con un buono spesa da € 100

La promozione è valida per tutte le tipologie di connessione domestica dell’operatore: ADSL, Misto Fibra e Fibra. Non sono previsti costi di attivazione e permette di navigare, lavorare e divertisti con velocità fino a 1 Gbps. Queste tutte le caratteristiche:

senza vincoli e costi di attivazione;

buono spesa da € 100 con Fibra FTTH (vedi tutti i dettagli);

modem con WiFi Optimizer per gestire al meglio la connessione dei dispositivi in casa;

chiamate da telefono illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

Digital Privacy & Security Family per proteggere dispositivi, dati personali e navigazione.

A chi sceglie la Fibra FTTH di Vodafone viene messa a disposizione la nuova Station con certificazione WiFi 6. Il dispositivo ideale per far sì che tutti i dispositivi della casa siano connessi al meglio, sempre con prestazioni impeccabili: dagli smartphone ai tablet, dai computer ai televisori, fino a smart speaker e smart display ormai onnipresenti.

Tutto ciò che bisogna fare per approfittare dell’offerta è verificare la copertura per capire quale tipo di connessione è disponibile al proprio indirizzo.

La promozione è valida fino a lunedì 25 gennaio e solo con attivazione online: gli interessati non perdano tempo.