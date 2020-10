Con l’obiettivo di andare incontro alle esigenze delle PMI, profondamente mutate nell’ultimo periodo per questioni legate alla crisi sanitaria, Vodafone presenta l’offerta OneBusiness Share. Secondo l’operatore è studiata in modo da rispondere ai bisogni di flessibilità e semplicità, tenendo conto dei piccoli uffici così come delle imprese di maggiori dimensioni.

Vodafone presenta OneBusiness Share

OneBusiness Share combina in un’unica soluzione modulare (e in un’unica fattura) la connettività fissa e mobile. Di seguito tutti i dettagli sulle quattro formule previste: S, M, L e Infinito. Il cliente ha ad ogni modo la possibilità di personalizzarle componendo in pochi passaggi ciò che Vodafone definisce la sua “piattaforma ideale”.

Ci sono poi funzionalità come la condivisione dei GB fra tutte le SIM, servizi di consulenza e assistenza continuativa e soluzioni digitali come Unified Communication & Collaboration per la collaborazione da remoto in smart working.