Action for 5G: Vodafone mette sul piatto 2,5 milioni

Il 5G, lo ha ribadito in modo molto esplicito Huawei durante la presentazione del proprio Cybersecurity & Transparency Center di Roma nella giornata di ieri, è un elemento abilitante. Il semplice 5G, non è dunque innovazione in sé e di per sé, ma è la scintilla che è in grado di scatenare innovazione attraverso studio, ricerca e creatività. Con il nuovo bando “Action for 5G” Vodafone va ora in cerca proprio di questi nuovi elementi: idee, talenti e progetti con i quali esprimere le potenzialità del 5G in modi nuovi e con impatto positivo su economia, società e vita quotidiana.

Action for 5G: idee cercasi

Action for 5G mette a disposizione fino a 2,5 milioni di euro per supportare le imprese selezionate: da oggi e fino al 1 febbraio 2021 sarà possibile sottoscrivere la propria candidatura sul sito ufficiale dell’iniziativa, con invito esteso a startup e imprese che pensino di avere tra le mani la giusta idea per fare del 5G un nuovo imprescindibile acceleratore.

I progetti – nei settori Education, Energy, Entertainment & Gaming, Healthcare, Industry 4.0, Mobility & Transport, Retail, Safety & Security, Tourism, Wellbeing & Sport Tech – dovranno utilizzare e valorizzare almeno una delle caratteristiche distintive del 5G: velocità di connessione fino a 10 Gigabit al secondo, latenza sotto i 10 millisecondi, elevata densità di connessioni.

I progetti selezionati da Vodafone dovranno in seguito attraversare tre fasi:

Progettazione in 5G

“a partire da aprile 2021 e riceveranno consulenza tecnica e di business per finalizzare l’idea progettuale in ottica 5G e presentarla al Board a giugno 2021. Il Board – costituito da membri di Vodafone Italia, PoliHub e venture capitalist“; Sviluppo prototipo in 5G

“nella quale riceveranno fino a 100.000 euro per lo sviluppo del primo prototipo funzionante in 5G“; Sviluppo in 5G

“con l’obiettivo di finalizzare la soluzione e portare in campo i primi trial commerciali“.

Dal 2017 ad oggi sono già 12 i progetti finanziati, primi piccoli tasselli per un mercato che si intende esplodere quanto prima con il deflagrare progressivo della copertura delle reti 5G sul territorio.