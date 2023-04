Vodafone, altra rimodulazione dal 12 maggio: cosa cambia

Neanche il tempo di discutere in merito alla rimodulazione Vodafone tra aprile e maggio 2023 che il medesimo operatore torna alla carica con un altro aumento tariffario a partire dal 12 maggio, riguardante una gamma non specificata di offerte mobili ricaricabili. L’aumento, in questo caso, verrà comunicato tramite SMS e, fortunatamente, risulta comunque limitato rispetto a quello comunicato in precedenza.

Altra rimodulazione Vodafone in arrivo

La rimodulazione in questione comporterà un incremento del prezzo mensile tra 1,99 euro e 2,99 euro, e la motivazione risulta sempre la medesima: si tratta di una modifica dovuta alle “mutate condizioni economiche e di mercato e per garantire un’esperienza di connessione ottimale”.

Il comunicato via SMS sarà simile al seguente:

“Modifica delle condizioni contrattuali per clienti privati ricaricabili dal 12 maggio 2023. Viste le mutate condizioni economiche e di mercato e per garantire un’esperienza di connessione ottimale, a partire dal 12 maggio 2023 il costo di alcune offerte di telefonia mobile ricaricabili aumenterà di un importo compreso tra 1,99 euro e 2,99 euro al mese. Dal 12 aprile 2023, i clienti Vodafone interessati da questa modifica contrattuale saranno informati via SMS e potranno ricevere maggiori informazioni chiamando il numero gratuito 42590 o contattando il servizio clienti 190.”

Come da prassi, l’operatore telefonico di origine britannica consente di attivare una nuova offerta dallo stesso costo mensile senza la rimodulazione, oppure di recedere dal contratto o passare ad altro operatore senza penali o costi di disattivazione, entro 60 giorni dalla ricezione dell’SMS.

Per attivare l’offerta Vodafone, che presenta gli stessi Giga, minuti e 100 SMS, i clienti dovranno cliccare sul link dedicato presente nel messaggio ricevuto o chiamare il numero 42590, per poi richiedere l’attivazione con un SMS al 421000 con scritto “Sì”.