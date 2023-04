Vodafone: rimodulazione in arrivo tra aprile e maggio 2023, 3,99 euro in più

A fine marzo abbiamo già parlato dell’aumento del costo mensile per alcune offerte mobili Vodafone, ma non si tratta dell’unica ondata di rimodulazioni in arrivo per l’operatore di origine britannica. Stando a quanto segnalato anche da MondoMobileWeb, tra aprile e maggio 2023 un numero ridotto di clienti Vodafone riceverà una nuova comunicazione per avvertire dell’imminente incremento del prezzo mensile delle loro offerte.

Nuova rimodulazione Vodafone in arrivo

Al momento mancano chiare segnalazioni all’interno del sito ufficiale dell’operatore; tuttavia, alcuni clienti avrebbero già iniziato a segnalare la ricezione di un messaggio simile al seguente:

“Modifica contrattuale: viste le mutate condizioni economiche e di mercato, dal rinnovo successivo al 21/04 il costo della tua offerta aumenta di 3,99 euro al mese. Recesso o cambio operatore senza penali né costi entro il giorno 21/05 con causale modifica condizioni contrattuali via raccomandata A/R, PEC, su voda.it/disdettalineamobile o nei negozi Vodafone. Maggiori dettagli al 42590.”

In questo caso specifico l’aumento viene applicato a partire dal 21 aprile 2023 e ammonta a 3,99 euro al mese. La quota aggiunta non dovrebbe variare per altri consumatori, ma cambierà invece la data di comunicazione e, di conseguenza, la data di applicazione della modifica contrattuale.

Come da prassi, i clienti potranno procedere con il recesso o il cambio operatore senza pagare alcuna quota aggiuntiva. Al contrario di altre rimodulazioni, in questo frangente Vodafone non propone Giga in più o offerte alternative dal prezzo invariato. Pertanto, le uniche strade percorribili sono l’accettazione dell’aumento, il cambio SIM o il recesso.