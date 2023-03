Vodafone Special Fibra: PROMO a 24,90 euro

La Fibra di Vodafone è ora disponibile in versione Special Edition che di fatto sconta ulteriormente il canone mensile a 24,90 euro. Questo prezzo promozionale è disponibile cliccando il bottone qui sotto.

Fibra Vodafone: ecco come avere la PROMO Special

La tariffa attualmente scontata è disponibile SOLO ONLINE nelle tecnologie ADSL, FTTC e FTTH con velocità massima raggiungibile stanziata a 2,5 Gigabit al secondo in download e 300 Mbps in upload solo sotto copertura Fiber To The Home, Modem compreso nel costo mensile in comodato d’uso gratuito con Wi-Fi 6 e Wi-Fi Optimizer. Il tutto per soli 24,90 euro al mese, invece di 27,90 euro mensili.

Nel canone mensile scontato a meno di 25 euro mensili troviamo anche l’opzione che include le chiamate senza limiti dal fisso verso qualsiasi gestore sia mobile che fisso in tutta Italia.

Questa promozione per l’appunto prevede dunque la navigazione illimitata a casa e le chiamate senza limiti dal fisso con il Modem incluso. Per avere la possibilità di una copertura in ogni angolo della casa, l’operatore rosso offre anche la possibilità di richiedere l’attivazione della promozione V-Max. La tariffa in questione prevede un Extender incluso nel prezzo.

Costi ed altro

La promozione di cui abbiamo parlato in questo articolo è disponibile in esclusiva ONLINE solo per un periodo di tempo limitato. La Unlimited Special Edition prevede un costo di attivazione di 5 euro per 24 mesi.

Il contributo è già incluso nel canone mensile dei 24,90€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.