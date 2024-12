Void Linux è la prima distribuzione a usare Xfce 4.20

Void Linux è la prima distribuzione che, giusto a quattro giorni dal rilascio di Xfce 4.20, ha adottato da subito la nuova versione dell’ambiente desktop, che per l’appunto è già disponibile nei repository della distribuzione, lasciando gli utenti che ne fanno uso molto entusiasti.

Xfce 4.20 arriva per prima su Void Linux

L’arrivo praticamente immediato di Xfce 4.20 tratta di una novità esclusiva considerato che, su Void Linux, è necessario attendere solitamente un po’ di tempo per ricevere i pacchetti aggiornati, nonostante si tratti di una distribuzione di tipologia “rolling release”, nemmeno tra le più veloci della sua categoria in questo senso.

Si tratta tuttavia di un approccio che consente di implementare solo pacchetti che sono stati testati, al fine di assicurare il massimo della stabilità possibile, riducendo al minimo il rischio di bug fastidiosi che minano l’esperienza utente. Si tratta chiaramente di una strategia che prioritizza la stabilità alla velocità di ricezione degli aggiornamenti. L’uscita di Plasma 6 ha, ad esempio, richiesto ben tre mesi prima di arrivare nella distribuzione Linux, dopo il debutto di fine febbraio di quest’anno.

Quando è stato implementato su Void, la versione dell’ambiente desktop KDE era già giunta alla 6.0.4. Questo il motivo per cui l’arrivo così precoce di Xfce 4.20 su Void Linux è una notizia sorprendente. Si tratta tuttavia sicuramente di una piacevole sorpresa per gli utenti, con cui viene bilanciata una filosofia prudente con un rilascio tempestivo delle novità software relative ai componenti, come in questo caso.

Xfce 4.20, d’altro canto, apporta diverse novità di cui abbiamo già ampiamente parlato in un articolo dedicato. Chi vuole già installare l’aggiornamento, facendo uso di Void Linux, può farlo attraverso il comando “sudo xbps-install -S xfce4” da inserire nel terminale. Chi sta invece già usando la precedente versione 4.18, può invece digitare “sudo xbps-install -Su” per il passaggio all’ultima versione dell’ambiente desktop.