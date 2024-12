Vola a Londra per il Capodanno 2025 con le offerte ITA Airways

La fine dell’anno e l’inizio di quello nuovo rappresentano sempre un periodo magico e unico che è bello festeggiare in maniera altrettanto originale. Perché, allora, non cogliere l’occasione e partire per Londra per trascorrere qualche giorno in una delle città europee più affascinanti e meta di milioni di turisti da tutto il mondo. Lo spettacolo dei fuochi d’artificio per le strade di Londra circondati dal panorama mozzafiato del London Eye, del Tamigi, del Big Ben, del Palazzo di Westminster o di Trafalgar Square sono esperienze da vivere almeno una volta nella vita. Per il Capodanno 2025 ITA Airways ha previsto prezzi scontatissimi per volare verso la capitale del Regno Unito.

L’offerta ITA Airways per il Capodanno 2025

In questo periodo dell’anno ITA Airways ha previsto una serie di offerte speciali per raggiungere le principali località internazionali ed europee, tra cui Londra. Scegliendo uno degli aeroporti di partenza tra Roma, Palermo, Milano, Catania, Napoli, Torino, Genova, Lamezia Terme, Venezia, Firenze, Trieste, Bologna, Brindisi, Bari, Reggio Calabria e Alghero è possibile programmare comodamente la propria vacanza selezionando giorno di partenza e quello di rientro per organizzare al meglio il viaggio.

I prezzi sono assolutamente vantaggiosi nonostante questo sia un periodo dell’anno solitamente caro per partire, soprattutto verso mete così ambite. Tanti gli orari tra cui scegliere e la possibilità di selezionare il viaggio in Economy (la soluzione economicamente più interessante) o in Business (per un’esperienza più completa).

Con la famiglia, il partner, un gruppo di amici (magari anche residenti in altre località d’Italia o all’estero) darsi appuntamento per trascorrere il Capodanno a Londra non è più un sogno impossibile da realizzare. Le offerte ITA Airways permettono di organizzare concretamente questo viaggio e salutare l’arrivo del nuovo anno in un’atmosfera unica e affascinante come solo la città di Londra è in grado di regalare.