Vola a New York con questo fantastico set LEGO in offerta

Per gli appassionati di LEGO e di architettura, arriva una incredibile offerta su Amazon che ti propone il set LEGO Architecture New York City a soli 42 euro grazie alle Offerte di Primavera.

Gli sconti sono validi per le ultime ore quindi ti conviene approfittarne per portarti a casa il set a questo prezzo imperdibile. Con la consegna Prime lo riceverai praticamente subito.

Set LEGO New York in offerta: da non perdere

Il set LEGO Architecture New York City ti permette di costruire un modello dettagliato dello skyline di New York City, con i suoi edifici più famosi e iconici. Il modello include il grattacielo Flatiron, il Chrysler Building, l’Empire State Building, il One World Trade Center e la Statua della Libertà. Presente anche una base di 4×32 cm con una targhetta decorativa “New York City”.

Questo set fa parte della collezione Skyline, che celebra le città più belle e dinamiche del mondo. Progettato per garantire un’esperienza rilassante e appagante, farà un figurone esposto in casa o in ufficio. All’interno della confezione trovi anche un libretto da collezione con le informazioni sul design, sull’architettura e sulla storia degli edifici.

Il set LEGO Architecture New York City è un regalo perfetto per gli amanti dei LEGO e della Grande Mela: puoi acquistarlo a soli 42 euro grazie alle Offerte di Primavera valide per le ultime ore di oggi.

