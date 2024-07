Volo in ritardo? Apri le lounge con Revolut

Un volo in ritardo, soprattutto in estate, un evento tutt’altro che raro. Molto spesso, i tempi d’attesa all’aeroporto sono davvero lunghi. Per rilassarsi prima di partire, però, è possibile utilizzare le lounge, situate in tutti i principali aeroporti e accessibili a fronte del pagamento di un ticket di ingresso.

Per i clienti Revolut Premium, però, l’accesso alle lounge di oltre 1.000 aeroporti è scontato, garantendo ai viaggiatori la possibilità di accedervi con una spesa sensibilmente ridotta. Si tratta di uno dei tanti vantaggi del piano Premium che propone anche il cambio valuta senza commissioni, la carta personalizzata (con 400 euro da prelevare ogni mese senza commissioni) e molto altro ancora.

Per tutti i nuovi clienti, Revolut Premium è disponibile con 3 mesi gratis, con una prova gratuita e senza vincoli. Al termine del periodo di prova gratuita, il piano si rinnova al costo di 9,99 euro al mese con possibilità per l’utente di passare al piano Standard a canone zero. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto e visitare il sito di Revolut.

Revolut Premium: lounge scontate e molto altro

Revolut Premium è disponibile con un costo di 9,99 euro al mese ma per i nuovi clienti c’è una prova gratuita e senza vincoli di 3 mesi. Questa versione di Revolut include:

la Carta Premium personalizzata

la possibilità di prelevare 400 euro al mese senza commissioni

il risparmio del 20% sulle commissioni per i bonifici esteri

il cambio valuta illimitato senza commissioni

l’accesso al programma RevPoints per accumulare punti in base alle spese sostenute

lo sconto per l’accesso alle lounge

commissioni ridotte per gli investimenti

Per accedere subito alla prova gratuita di Revolut Premium è sufficiente seguire il link qui di sotto. Al termine del periodo di prova gratuita è possibile scegliere se continuare o meno a usare il piano Premium.