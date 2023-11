VPN a prezzo scontato per il Black Friday: 3 motivi per scegliere NordVPN

Come oramai tradizione, il momento giusto per attivare una nuova VPN è il periodo del Black Friday, grazie a sconti davvero importanti da parte dei principali servizi del settore. Quest’anno, anche NordVPN ha lanciato una promozione molto interessante, con uno sconto fino al 65% scegliendo il piano biennale con 3 mesi gratis extra.

In questo modo, è possibile attivare NordVPN al prezzo scontato di 3,79 euro al mese oppure, aggiungendo appena 2 euro al mese, è possibile accedere al piano Completo che aggiunge il password manager oltre a 1 TB in cloud, con la protezione della crittografia. Per accedere all’offerta basta visitare il sito ufficiale di NordVPN.

NordVPN è in sconto per il Black Friday

Ci sono almeno tre motivi per attivare NordVPN, sfruttando l’offerta del Black Friday. Il primo è rappresentato dal costo: lo sconto applicato al prezzo della VPN, infatti, consente di accedere a un servizio di alta qualità con un prezzo davvero contenuto.

C’è poi la questione della sicurezza: NordVPN è tra le VPN più sicure, grazie alla protezione della crittografia del traffico dati, la capacità di rilevare e bloccare i malware durante la connessione e una politica no log che azzera il tracciamento.

NordVPN, inoltre, è personalizzabile. Aggiungendo 2 euro in più al mese, infatti, è possibile accedere al password manager multi-piattaforma e a 1 TB in cloud, protetto dalla crittografia. Il piano Completo rappresenta un plus di grande rilevanza da considerare in fase di scelta della nuova VPN.

Per accedere all’offerta del Black Friday e attivare NordVPN con prezzo ridotto a 3,79 euro al mese è disponibile il link qui di sotto.

Ricordiamo che NordVPN prevede la fatturazione anticipata, con la possibilità di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal. C’è anche una garanzia di rimborso, esercitabile entro 30 giorni dall’attivazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.