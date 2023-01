VPN all'estero: ecco quale utilizzare per una connessione veloce e sicura

Utilizzare una VPN all’estero può essere utilissimo. Con un buon servizio VPN, infatti, è possibile aggirare i limiti geografici dei vari servizi web, accedendo ad Internet utilizzando un server in Italia, o in qualsiasi altra parte del mondo. Nello stesso tempo, con una VPN è possibile rendere sicuro e protetto l’accesso ad Internet quando si utilizza una rete Wi-Fi pubblica, un’eventualità molto frequente quando ci si trova all’estero e non si hanno molti Giga a disposizione.

Per scegliere la migliore VPN da utilizzare all’estero, quindi, è necessario concentrarsi sulla sicurezza della connessione e sulla possibilità di sfruttare un network di server dislocato in tutto il mondo, per aggirare con la massima semplicità qualsiasi blocco geografico. Un’opzione giusta è, quindi, rappresentata da Surfshark, una delle migliori VPN sul mercato, che attualmente è in offerta ad un prezzo di appena 2,30 euro al mese optando per il piano biennale che include anche 2 mesi extra, per un totale di 26 mesi. L’offerta di Surfshark è disponibile dal link qui di sotto:

VPN all’estero: ecco la scelta giusta

Cosa rende Surfshark un riferimento del settore delle VPN e l’opzione giusta per l’utilizzo all’estero? Questo servizio è davvero completo, sotto tutti i punti di vista. Per gli utenti che scelgono Surfshark c’è la possibilità di:

sfruttare una rete di più di 3200 server dislocati in tutto il mondo ( oltre 100 Paesi sono raggiunti dal network)

oltre 100 Paesi sono raggiunti dal network) una politica no log che garantisce l’ assenza di un tracciamento dell’utente

la crittografia dei dati della connessione per rendere davvero sicuro il traffico in entrata e in uscita anche grazie ad uno strumento che blocca in automatico malware e annunci

della connessione per rendere davvero sicuro il traffico in entrata e in uscita anche grazie ad uno strumento che blocca in automatico malware e annunci la possibilità di accedere alla rete VPN da un numero illimitato di dispositivi in contemporanea

Con la nuova offerta disponibile in questo momento, Surfshark costa appena 2,30 euro al mese. La promozione riguarda il piano biennale con 2 mesi gratis aggiuntivi. Per tutti i dettagli è possibile dare un’occhiata al link qui di sotto:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.