VPN, antivirus e protezione dal phishing: sicurezza al top con AVG (-60%)

AVG Ultimate è la soluzione definitiva per massimizzare la sicurezza informatica, proteggendo i propri dispositivi. Si tratta di un bundle di servizi che consente di sfruttare il sistema antivirus e antimalware, per rilevare e bloccare le minacce informatiche, oltre a una VPN illimitata e alla protezione dalle truffe e dai tentativi di phishing. Tutti i software sono utilizzabili su 10 dispositivi (tra smartphone, tablet e computer).

Il servizio in questione è disponibile con uno sconto del 60% sul piano annuale. Sfruttando la promozione in corso, il bundle è attivabile con un prezzo ridotto a 51,99 euro per 12 mesi di utilizzo, senza alcun vincolo di rinnovo e con la possibilità di sfruttare una garanzia “soddisfatti o rimborsati” da esercitare nei primi 30 giorni successivi all’attivazione.

La promo è attivabile tramite il sito ufficiale di AVG, qui di sotto.

Perché scegliere AVG Ultimate

Con AVG Ultimate è possibile accedere a un bundle di servizi pensati per garantire la massima sicurezza possibile durante l’utilizzo di Internet. AVG mette a disposizione:

il sistema antivirus e antimalware in grado di rilevare e bloccare in tempo reale le minacce informatiche

in grado di rilevare e bloccare in tempo reale le minacce informatiche la AVG Secure VPN per sfruttare una connessione VPN con la protezione della crittografia, zero tracciamento e la possibilità di evitare blocchi geografici online

per sfruttare una connessione VPN con la protezione della crittografia, zero tracciamento e la possibilità di evitare blocchi geografici online la protezione contro i tentativi di phishing e gli attacchi ransomware

contro i tentativi di il tool per verificare la sicurezza delle reti Wi-Fi

AVG AntiTrack per proteggersi dal monitoraggio online

per proteggersi dal monitoraggio online AVG TuneUp, il tool per ottimizzare le prestazioni del proprio computer

Tutto il pacchetto di servizi è disponibile su 10 dispositivi, a scelta tra smartphone, tablet e computer. Il costo è di 51,99 euro per 12 mesi di utilizzo, sfruttando lo sconto del 60% valido solo per un breve periodo di tempo.Per accedere alla promo, che include 30 giorni di garanzia di rimborso, basta seguire il link qui di sotto.