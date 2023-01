VPN per Apple TV: quale soluzione scegliere?

Le VPN, soluzione dapprima impiegata solo su PC e smartphone, ha da tempo trovato applicazione anche in altri contesti.

L’evoluzione dei dispositivi televisivi e l’utilizzo multimediale degli stessi, ha di fatto reso le TV molto simili a computer e simili, con relativi rischi a livello di privacy. Le smart TV dunque, per essere adeguatamente protette, possono usufruire delle Virtual Private Network così come qualunque altro device.

Le VPN per Apple TV, per esempio, si stanno rapidamente diffondendo. Proprio per la tecnologia proposta dal colosso di Cupertino, non tutti i tipi di provider sono in grado di offrire copertura su tali dispositivi.

Qual è dunque la soluzione più adatta a tale contesto? CyberGhost è, senza ombra di dubbio, una delle piattaforme più famose che offre pieno supporto rispetto alle Apple TV.

Prodotto Server Dispositivi supportati Funziona con Prova gratuita Server: 5400+ in 60 paesi Dispositivi supportati: fino a 6 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 3200+ in 65 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 700+ in 37 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 5900+ in 90 paesi Dispositivi supportati: fino a 7 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 6500+ in 140 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: No Provala subito Recensione

Una VPN per Apple TV? Non tutti i provider sono compatibili con questa tecnologia

CyberGhost, tra i tanti vantaggi che offre, propone anche un’ampia compatibilità rispetto a dispositivi di vario tipo. Oltre alle soluzioni classiche, come PC Windows, macOS, Linux e piattaforme mobile (iOS e Android) include anche la maggior parte di smart TV e router in circolazione.

Tutto ciò è impreziosito dalla possibilità di utilizzare fino a 7 dispositivi con un singolo account. Di fatto, è possibile proteggere più device di diverso tipo in un contesto familiare eterogeneo.

Al di là della duttilità, CyberGhost offre anche ampie garanzie per quanto riguarda il rispetto di privacy e anonimato online. Il provider infatti segue una delle politiche no-log più efficaci in questo contesto, evitando di registrare qualunque tipo di dato rispetto ai propri clienti.

A rendere ancora più interessante CyberGhost è la sua proposta rispetto alla formula “soddisfatti o rimborsati“. Si parla infatti di ben 45 giorni di tempo per chiedere un potenziale rimborso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.