VPN che non rallenta il PC: la scelta giusta è ExpressVPN, ora in sconto del 49%

ExpressVPN è una delle migliori VPN sul mercato e riesce a garantire una combinazione unica tra protezione della privacy degli utenti e velocità di connessione. Il servizio, infatti, è stato progettato per garantire un accesso ad Internet senza limiti di banda, permettendo agli utenti di sfruttare appieno la propria connessione.

Chi è alla ricerca di una VPN che non rallenta il PC, quindi, può puntare sulla nuova offerta di ExpressVPN, disponibile al costo di 6,26 euro al mese scegliendo il piano biennale con 3 mesi gratis aggiuntivi, per uno sconto complessivo del 49%. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto:

Puntare su di una VPN che non rallenta il PC è essenziale. Con la nuova offerta di ExpressVPN, inoltre, è anche semplice attivare un servizio di questo tipo che non comporta una limitazione della velocità di connessione quando viene attivata la VPN.

ExpressVPN, infatti, è stata progettata per garantire un accesso ad Internet senza limiti di banda e di traffico dati. Si tratta di un servizio pensato per offrire un’esperienza di navigazione completa oltre che sicura. A “reggere" la rete è un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo.

Con la nuova offerta disponibile in questo momento è possibile attivare ExpressVPN al prezzo scontato di 6,26 euro al mese scegliendo il piano annuale con 3 mesi gratis aggiuntivi e uno sconto del 49% rispetto al piano mensile.

Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto:

Ricordiamo che ExpressVPN non è l’unica opzione per chi è alla ricerca di una VPN che non rallenta il PC. In tabella vengono riepilogate quelle che sono le migliori soluzioni su cui puntare per una VPN davvero veloce:

Prodotto Server Dispositivi supportati Funziona con Prova gratuita Server: 5400+ in 60 paesi Dispositivi supportati: fino a 6 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 3200+ in 65 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 700+ in 37 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 5900+ in 90 paesi Dispositivi supportati: fino a 7 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 6500+ in 140 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: No Provala subito Recensione

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.