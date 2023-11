VPN con 1 TB in cloud: 65% di sconto con l'offerta del Black Friday

Il Piano Completo di NordVPN è in offerta per il Black Friday. Per tutti i nuovi utenti c’è la possibilità di accedere alla VPN illimitata al costo di 3,79 euro al mese e con appena 2 euro in più al mese andare ad aggiungere alla sottoscrizione anche il Password Manager multi-piattaforma e, soprattutto, 1 TB in cloud, con la protezione della crittografia. La promozione garantisce il 65% di sconto sul costo dell’abbonamento.

La promozione è legata all’attivazione del piano biennale di NordVPN che include 3 mesi gratis aggiuntivi, per una sottoscrizione di ben 27 mesi. C’è anche una garanzia Soddisfatti o Rimborsati da esercitare entro 30 giorni dall’attivazione per ottenere un rimborso completo dell’importo speso. L’offerta è accessibile tramite il sito ufficiale di NordVPN.

NordVPN per il Black Friday: piano Completo a prezzo scontato

Con il piano Completo di NordVPN è possibile accedere a:

una VPN illimitata con la protezione della crittografia, una politica no log e la possibilità di geolocalizzare la propria posizione in un altro Paese grazie a un network di migliaia di server

con la protezione della crittografia, una politica no log e la possibilità di geolocalizzare la propria posizione in un altro Paese grazie a un network di migliaia di server il Password Manager multi-piattaforma

multi-piattaforma 1 TB in cloud, con la protezione della crittografia e la possibilità di accedere ai propri dati da qualsiasi dispositivo

NordVPN, nella versione standard con la sola VPN, costa 3,79 euro al mese mentre bastano 2 euro in più al mese per il piano Completo. In entrambi i casi, è possibile attivare la VPN con il piano biennale con 3 mesi aggiuntivi, per un abbonamento da 27 mesi a prezzo bloccato. La promozione è disponibile solo per un breve periodo. Per attivarla basta cliccare sul link qui di sotto e scegliere il piano di NordVPN da attivare.

La proposta di NordVPN prevede la fatturazione anticipata, con possibilità di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal, e una garanzia di rimborso, esercitabile entro 30 giorni dall’attivazione della promozione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.