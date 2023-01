VPN con zero registri: perché non dovresti mai farne a meno

Le Virtual Private Network sono uno strumento di protezione ormai alquanto diffuso che però, in molti casi, presenta alcune potenziali lacune.

I registri delle attività infatti, ancora largamente diffusi su molti provider, rendono di fatto poco utile questa precauzione per quanto concerne privacy e anonimato. Sono infatti ben poche le VPN con zero registri e, molte di esse, raccolgono una certa quantità dei dati rispetto agli utenti che le adoperano.

Questo è un rischio, anche in buona fede: i registri infatti, possono essere soggetti ad attacco hacker. Di fatto, soluzioni che evitano a prescindere questo tipo di archiviazione, come avviene con PrivadoVPN, sono realmente sicuri.

Stiamo parlando di un provider svizzero che, grazie alle rigide leggi in ambito di privacy, è in grado di garantire un alto standard di sicurezza. Queste caratteristiche però, sono sole le prime legate a questo servizio così interessante.

Prodotto Server Dispositivi supportati Funziona con Prova gratuita Server: 5400+ in 60 paesi Dispositivi supportati: fino a 6 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 3200+ in 65 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 700+ in 37 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 5900+ in 90 paesi Dispositivi supportati: fino a 7 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 6500+ in 140 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: No Provala subito Recensione

VPN con zero registri? Un requisito fondamentale se vuoi proteggere la tua privacy

PrivadoVPN offre i propri servizi con tanto di protezione crittografica. Di fatto, le attività dell’utente non possono essere “supervisionate” da hacker, ISP o enti governativi di sorta.

In questo senso la crittografia utilizzata è di tipo AES a 256 bit, considerata ad oggi come una delle migliori soluzioni in ambito di sicurezza digitale. Non per niente sono diverse le multinazionali e le banche che adottano questa forma di protezione.

La possibilità di collegare fino a 10 dispositivi con un singolo account poi, offre la possibilità di proteggere fino a 10 dispositivi elettronici in contemporanea. Un vantaggio non da poco per gli appassionati di tecnologia o per chi vuole utilizzare PrivadoVPN con il resto della sua famiglia.

Il tutto con un’infrastruttura costituita da server in 44 paesi sparsi per tutto il mondo.

E i costi? PrivadoVPN, attraverso il piano annuale, è disponibile per appena 2,50 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.