VPN e copertura indirizzi IP: quale soluzione scegliere?

Una tra le caratteristiche salienti delle VPN è la possibilità di assumere degli indirizzi IP dalle zone più disparate del mondo.

A meno di non trovarsi all’estero e voler ottenere un IP italiano, per l’utente potrebbe risultare utile apparire come proveniente da un luogo diverso dal proprio per vari motivi.

Che si tratti di aggiramento di censure, di tariffe dei biglietti aerei con prezzi più accessibili o situazioni simili, possono richiedere una ricerca tra vari possibili IP.

Quale servizio è maggiormente indicato per questo tipo di necessità? ExpressVPN offre server ultra-veloci in ben 94 paesi sparsi in tutto il mondo.

Per quantità e qualità dei server dunque, questa soluzione appare come una delle migliori possibili.

Indirizzi IP e VPN: non solo varietà ma anche performance degne di tale nome

ExpressVPN è uno dei provider più indicati per chi vuole avere a disposizione un’ampia copertura lato indirizzi IP.

Oltre ai suddetti numeri infatti, questo servizio permette anche di abbinare i propri servigi a svariate piattaforme che spaziano dai PC Windows fino ai Mac, senza dimenticare l’ambiente Linux o i device mobile (siano essi smartphone Android o iPhone).

La possibilità di testare ogni singolo server, potendo poi scegliere il nodo più valido a livello di prestazioni, offre il controllo totale sulla VPN in questione.

A ciò si aggiunge un sistema di supporto tra i più avanzati del settore, con l’assistenza attiva 24 ore su 24 e costituita da alcuni tra i migliori tecnici specializzati nel settore.

Infine va anche considerato come, con il 35% di sconto sulla sottoscrizione annuale, ExpressVPN risulta anche un provider relativamente economico nel contesto di questa nicchia di mercato.

