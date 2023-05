CyberGhost: meno di due caffè al mese per la VPN

Il mercato delle VPN offre molte alternative, ognuna caratterizzata da proprie funzionalità e caratteristiche: tra queste spicca CyberGhost che, a fronte di una spesa mensile inferiore a quella per due caffè, integra un pacchetto completo per la protezione di dati e privacy. Passiamone in rassegna le peculiarità, così da capire perché può essere la scelta giusta.

Cosa include l’offerta VPN di CyberGhost

Tra i suoi punti di forza è doveroso citare, innanzitutto, la compatibilità con tutti i dispositivi in circolazione: non solo Windows, macOS, Linux, ChromeOS, Android, iOS e iPadOS, ma anche Fire TV e Apple TV, persino router, televisori e console da gioco. È possibile configurarne fino a un massimo di sette in contemporanea, collegandoli all’account principale, così da mantenerli al sicuro da qualsiasi minaccia ed eseguendo automaticamente la crittografia del traffico dati.

Nessun compromesso nemmeno sul fronte della velocità, per garantire tempi di accesso alle risorse online senza alcuna latenza. Streaming e gaming fileranno lisci come l’olio, senza buffering o limitazioni nel quantitativo di banda utilizzata.

L’utente ha poi modo di scegliere a quale degli oltre 100 server situati in 91 paesi del mondo connettersi, così da ottenere un indirizzo IP geolocalizzato in quel territorio. Ancora, la sicurezza è garantita quando si effettua il collegamento a Internet attraverso reti Wi-Fi pubbliche o condivise, ad esempio negli alberghi durante i viaggi.

Sono tre i piani di abbonamento messi a disposizione da CyberGhost, differenti tra loro per durata e costo. Il più conveniente è senza dubbio quello biennale in sconto dell’82% e con tre mesi gratis che permette di ottenere tutti i vantaggi della Virtual Private Network appena descritti al prezzo di soli 2,11 euro al mese. A conti fatti, meno di due caffè gustati al bar. Volendo, è possibile optare per quelli da un mese o sei mesi, anche sapendo di poter eventualmente contare sulla politica soddisfatti o rimborsati.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.