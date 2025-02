VPN da usare in viaggio: ecco quella giusta per una connessione sicura

Poter contare su di una VPN illimitata e sicura è sempre più importante, soprattutto in viaggio, in particolar modo all’estero. Il motivo è semplice: con una VPN è possibile rendere sicura e privata anche una connessione effettuata con un hotspot pubblico, come il Wi-Fi di un hotel o di un aeroporto.

In più, la VPN consente di collegarsi al server situato in un altro Paese, evitando blocchi geografici e censure online in modo semplice. Quando si viaggia all’estero, quindi, è possibile facilmente ottenere un IP italiano.

La VPN giusta per chi viaggia è NordVPN. Il servizio in questione è disponibile in offerta con un prezzo ridotto a 3,39 euro al mese, optando per il piano biennale con 30 giorni di tempo per esercitare la garanzia di rimborso.

L’offerta è valida tramite il link qui di sotto, che vi porterà al sito ufficiale di NordVPN. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo.

Perché scegliere NordVPN come VPN da usare in viaggio

Con NordVPN è possibile sfruttare una VPN con le seguenti caratteristiche:

connessione protetta dalla crittografia

politica no log per eliminare tracciamento e raccolta dati

per eliminare tracciamento e raccolta dati network di migliaia di siti web sparsi in tutto il mondo

sparsi in tutto il mondo possibilità di sfruttare fino a 10 connessioni simultanea con lo stesso account

con lo stesso account connessione senza limiti di banda e di traffico dati

NordVPN, quindi, ha tutto quello che serve per avere una VPN “da viaggio” davvero completa, facile da usare (anche grazie alle app disponibili su tutti i principali sistemi operativi) e in grado di garantire una connessione sicura.

Con l’offerta in corso, NordVPN è ora disponibile con un prezzo scontato di 3,39 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 30 giorni di tempo per poter esercitare la garanzia “soddisfatti o rimborsati”. L’offerta è disponibile di seguito.