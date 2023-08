VPN e antivirus Norton in un’unica soluzione: ecco perché conviene

Quando si utilizza Internet, garantire la sicurezza al proprio computer è fondamentale.

Per raggiungere questo obiettivo, è necessario installare un antivirus in grado di identificare e bloccare le minacce informatiche in tempo reale e una VPN illimitata per salvaguardare il traffico dati e mantenere la propria privacy.

Norton, di recente, ha introdotto nel settore della sicurezza informatica un pacchetto in bundle che mette insieme i servizi antivirus e la VPN in un unico abbonamento.

Puoi attivare entrambi i servizi al costo scontato di 34,99 euro all’anno e estendere la protezione fino a cinque dispositivi, tra cui Android, iOS, Windows e macOS.

VPN + Antivirus Norton: perché conviene questa offerta?

Con il bundle Norton puoi facilmente massimizzare la sicurezza IT dei tuoi dispositivi. Questo pacchetto funge da punto di riferimento molto affidabile. Hai almeno tre valide ragioni per scegliere questa offerta:

il pacchetto Norton antivirus e Secure VPN offre un livello superiore di protezione grazie alla sua affidabilità, con Secure VPN dotato di funzionalità di sicurezza avanzate, come la crittografia e una politica no log che elimina il tracciamento;

; il costo è soltanto di 34,99 euro all’anno, scontato ovviamente, con quello mensile che è inferiore a 3 euro.

Se vuoi accedere alla promo VPN + antivirus, clicca semplicemente sul link qui sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.