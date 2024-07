VPN e email: come mantenere private le tue comunicazioni

L’uso di una VPN offre numerosi vantaggi per la propria sicurezza e privacy online, inclusa la possibilità di proteggere al meglio le proprie conversazioni email da sguardi indiscreti.

Una VPN può svolgere questo lavoro in diversi modi, a patto che si tratti di un servizio di qualità e affidabile: in tal senso, tra le migliori presenti sul mercato ti consigliamo NordVPN, peraltro in sconto per il mese di luglio.

I vantaggi di usare una VPN per le tue email

Per capire in che modo una VPN può proteggerti devi sapere che quando invii un messaggio di posta elettronica il tuo indirizzo IP può essere incluso nell’header dell’email, rendendo possibile tracciare la tua posizione. L’uso di una VPN ti permette di mantenere nascosto e privato il tuo indirizzo IP reale, sostituendolo con quello del suo server.

Senza contare che una rete virtuale privata cripta tutto il traffico internet, inclusi quindi i dati delle tue email: anche se qualcuno riuscisse a intercettarle non saprebbe di conseguenza leggerne il contenuto.

Poi ci sono i vantaggi legati a situazioni particolari, ad esempio se stai usando una rete WiFi pubblica o ti trovi in paesi che limitano l’accesso a determinati servizi email: con una VPN sei sempre al sicuro e aggiri qualsiasi restrizione geografica.

Infine, per una privacy ancora maggiore, puoi combinare l’uso di una VPN con un servizio di email anonimo, magari con la creazione di un account email temporaneo o di un indirizzo uso e getta.

In ogni caso, qualunque sia la tua esigenza, NordVPN sarà sempre in grado di coprirti in ogni situazione. Scoprilo adesso con gli sconti di luglio.