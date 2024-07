VPN e P2P: come condividere file in modo sicuro e anonimo

Ancora oggi, per la condivisione di film, musica, libri, video e fotografie, i sistemi P2P restano il punto di riferimento tra gli utenti di tutte le generazioni. P2P è l’acronimo di peer-to-peer: il suo compito principale è consentire lo scambio di qualsiasi tipo di documento tra computer di utenti connessi in contemporanea alla stessa rete.

A seconda della tipologia dei file, le persone potrebbero avere la necessità di una maggiore privacy. Ed è qui che entra in gioco la VPN, il servizio di rete virtuale privata che oltre a rendere anonima la connessione ha il vantaggio di offrire una maggiore sicurezza e velocità. Tra i migliori servizi oggi disponibili segnaliamo NordVPN, punto di riferimento per la connessione ultra-veloce dei suoi server e le funzionalità extra di sicurezza. Nel momento in cui vi scriviamo è in offerta a 3,99 euro al mese per 24 mesi invece di 8,29 euro, con sconti fino al 69%. A questo poi aggiunge una garanzia di rimborso di 30 giorni.

I vantaggi di NordVPN per la condivisione dei file (P2P)

Nello specifico, NordVPN è ottimizzato per la condivisione peer-to-peer grazie a una rete di centinaia di server P2P specializzati dislocati in tutto il mondo, per un’esperienza di condivisione dei file di gran lunga più veloce e sicura rispetto a quella offerta dagli altri servizi VPN.

Nell’ambito della sicurezza, NordVPN riesce a distinguersi proponendo la funzionalità Double VPN, tecnologia che ha il compito di instradare i dati di ciascun utente attraverso due diversi indirizzi IP, proponendo una doppia crittografia durante il percorso. Da segnalare anche l’utilizzo di un IP dedicato, così da sfruttare una privacy ancora maggiore.

Con l’ultima promozione in corso, NordVPN è in offerta a partire da 3,99 euro al mese invece di 8,29 euro. In più propone Giga gratis di dati eSIM per navigare all’estero con prezzi concorrenziali e in modo più semplice.