VPN e router: come configurare una protezione a livello di rete

Per accedere a Internet in sicurezza è sempre più importante poter sfruttare una VPN illimitata. Il servizio VPN può essere utilizzato tramite un’app da installare sul proprio dispositivo. In alternativa, è possibile ottenere una protezione a livello di rete andando a configurare una VPN per router. In questo modo, tutti i dispositivi che si collegheranno al router potranno beneficiare dei vantaggi della VPN e, quindi, di una connessione protetta dalla crittografia.

La soluzione giusta per avere una VPN da utilizzare per il router è affidarsi a NordVPN. Il servizio costa 3,39 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere all’offerta basta visitare il sito ufficiale di NordVPN.

VPN per router: come configurarla

Per configurare una VPN per il router è possibile seguire una procedura molto semplice: la prima cosa da fare è accedere al pannello di controllo del proprio router. Il modo più semplice è aprire una pagina del browser web e digitare l’indirizzo del router. In genere, quest’indirizzo è indicato su un’etichetta posizionata sotto o dietro al router.

Alle volte è possibile accedervi rapidamente tramite un codice QR presente sulla scocca del router. In ogni caso, basterà una rapida ricerca sul sito del produttore del router per trovare l’indirizzo corretto e i dati per effettuare l’accesso (in genere basta inserire admin/admin oppure admin/password nei campi del nome utente e della password).

A questo punto, nel pannello di controllo del router, bisogna individuare la sezione dedicata alle VPN. Se tale sezione non c’è (in genere si chiama “VPN Client”) vorrà dire che il router non supporta l’uso delle VPN. In questo caso, non sarà possibile completare la configurazione. Se il router è compatibile, è possibile completare la configurazione della VPN seguendo le istruzioni fornite dal client VPN scelto.

Per chi sceglie NordVPN, ad esempio, sarà possibile seguire le indicazioni disponibili sul sito ufficiale oppure contattare l’assistenza (scrivendo a support@nordvpn.com oppure visitando il sito support.nordvpn.com) per ottenere tutte le informazioni utili per la corretta configurazione.