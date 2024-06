VPN e sicurezza: scopri Norton Secure VPN

Norton Secure VPN è la scelta giusta se stai cercando un servizio che ti sappia garantire una sicurezza adeguata durante l’attività online. È in grado di proteggere le tue informazioni sensibili, come le password, i dati bancari e i numeri delle carte di credito, anche quando ti connetti una rete Wi-Fi pubblica. Puoi iniziare subito a utilizzare il servizio approfittando di un forte sconto rispetto al listino.

Norton Secure VPN, la scelta giusta per privacy e sicurezza

È compatibile con i dispositivi basati sui sistemi operativi Windows, macOS, Android e iOS, dunque con computer desktop e laptop, ma anche con smartphone e tablet. Tra i punti di forza ci sono tecnologie avanzate come lo Split tunneling che protegge i dati rendendoli anonimi, ma senza perdere l’accesso ai dati locali, e un interruttore di emergenza che disconnette automaticamente e immediatamente da Internet se la connessione con il server della Virtual Private Network si interrompe. Ancora, la rigorosa policy no-log certifica che nessuna informazione è mai salvata, archiviata o ceduta a terzi. Scopri di più sulla pagina dedicata.

In un contesto online pieno di insidie, e in cui tutti i big generano profitti attraverso modelli di business che monetizzano la raccolta e lo sfruttamento delle informazioni relative agli utenti, uno strumento di questo tipo non è solo importante: è essenziale. La sicurezza e la tutela della privacy devono rappresentare priorità assolute.

Ricapitolando, puoi attivare l’abbonamento a Norton Secure VPN al prezzo di soli 39,99 euro per il primo anno, approfittando di uno sconto del 20% grazie alla promozione in corso. Inoltre, grazie alla garanzia soddisfatti o rimborsati, avrai a disposizione 60 giorni per richiedere la somma spesa, se non sarai contento del servizio.