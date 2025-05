La VPN con l'eSIM: SUPER OFFERTA 2-in-1 per NordVPN e Saily

Proteggere la privacy mentre si viaggia non è mai stato così semplice ed efficace: la nuova offerta combinata di NordVPN e Saily risponde proprio a questa esigenza, proponendo una soluzione integrata che mette al centro la sicurezza online e la libertà di connessione. Con un abbonamento scontato fino al 72% e 10 GB di dati gratuiti tramite eSIM, potrai navigare in rete in modo anonimo, evitando tracciamenti, blocchi geografici e minacce informatiche, ovunque ti trovi nel mondo, anche in vacanza.

NordVPN e Saily insieme: l’offerta con VPN ed eSIM

La VPN è una delle reti private virtuali più avanzate e affidabili sul mercato. È composta da oltre 7.600 server distribuiti in 118 paesi. Ti permette di camuffare la tua posizione reale e di ottenere l’indirizzo IP di un’altra nazione. Questo non solo ti tutela dalla profilazione a scopi pubblicitari e dalla sorveglianza, ma ti consente anche di accedere a contenuti limitati geograficamente. L’applicazione è compatibile con smartphone, tablet e computer, può essere utilizzata su un massimo di 10 dispositivi in contemporanea. Scopri di più nella pagina dedicata.

La eSIM di Saily, inclusa nell’offerta, sostituisce le classiche SIM fisiche e garantisce l’accesso alle reti mobili locali in oltre 200 paesi. È perfetta per chi desidera restare connesso senza dover affrontare costi di roaming o acquistare schede aggiuntive. Una volta configurata, lo smartphone si connette automaticamente al migliore operatore disponibile, assicurando una connessione stabile e veloce anche nei luoghi più remoti.

A partire da soli 3,39 euro al mese, il piano Base di NordVPN offre già una protezione completa, ma chi desidera un livello di sicurezza ancora più avanzato può scegliere i pacchetti Plus oppure Ultimate, che includono strumenti aggiuntivi come la protezione anti-malware, la gestione delle password, l’archiviazione crittografata sul cloud e l’assicurazione contro le frodi online. Si tratta di un’offerta 2-in-1 pensata per chi vuol mettere la privacy al primo posto, anche in vacanza.