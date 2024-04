Perché una VPN è essenziale per la tua sicurezza online

Nell’epoca in cui i virus non sono più l’unica minaccia informatica di cui tenere conto, una soluzione all-in-one come quella proposta dalla VPN di NordVPN (in forte sconto) è essenziale per garantirsi una sicurezza online adeguata. Uno strumento di questo tipo, quando fornito da una realtà affidabile e certificata, tutela la propria privacy e mantiene protetti i dati personali.

Sicurezza online: puoi contare su una VPN

La possibilità di far transitare la navigazione da indirizzi IP localizzati all’estero, applicando una crittografia al traffico, presenta numerosi vantaggi, non ultimo quello che consente di evitare censure e blocchi geografici. Inoltre, è così impedito il tracciamento per finalità pubblicitarie. Nel caso specifico di NordVPN, si può contare anche su uno strumento anti-malware costantemente aggiornato che tiene lontana l’azione del codice maligno e sul Dark Web Monitor che effettua una scansione della parte oscura della Rete alla ricerca di eventuali violazioni degli account, emettendo un avviso istantaneo in caso di necessità. Tutti i dettagli a proposito delle funzionalità integrate sono riportati nella pagina dedicata.

Poter contare su una VPN che propone soluzione all-in-one fa la differenza, poiché ognuna di queste protezioni è inclusa in un’unica applicazione, semplificando così enormemente il controllo di tutto ciò che riguarda la propria sicurezza online.

Ricapitolando, l’offerta NordVPN di oggi, con uno sconto fino al 69% e 3 mesi extra gratis per chi sceglie l’abbonamento biennale al piano Completo, include non solo la Virtual Private Network globale composta da migliaia di server, ma anche un anti-malware, il blocco del tracciamento e delle pubblicità, un password manager multipiattaforma, il Data Breach Scanner e 1 TB di spazio crittografato sul cloud. Il servizio è configurabile su un massimo di 10 dispositivi in contemporanea. Per altre informazioni rimandiamo al sito ufficiale.