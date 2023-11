VPN illimitata a 1,54 euro al mese: questa è l'offerta giusta

Il costo di una VPN illimitata si riduce sempre di più: scegliendo AtlasVPN e la nuova offerta del Black Friday è possibile ridurre la spesa fino ad appena 1,54 euro al mese. Per ottenere lo sconto dell’86% sul costo della VPN è sufficiente puntare sul piano biennale che include anche 6 mesi gratis, per un abbonamento da ben 30 mesi.

L’offerta del Black Friday di AtlasVPN è disponibile tramite il link qui di sotto che vi condurrà direttamente al sito ufficiale del servizio. La promozione è disponibile per un periodo di tempo limitato e include una Garanzia Soddisfatti o Rimborsati, valida per i primi 30 giorni dall’attivazione.

VPN illimitata a 1,54 euro al mese: è l’offerta di AtlasVPN

Con AtlasVPN è possibile accedere a un servizio VPN davvero completo. Con questa VPN, infatti, la connessione è protetta dalla crittografia e viene applicata una politica no log che azzera il tracciamento dell’attività online dell’utente.

La connessione tramite rete VPN è illimitata, sia per quanto riguarda il traffico dati che il tempo di connessione oltre che per la banda disponibile. Da notare, inoltre, he l’accesso alla VPN può avvenire tramite un numero illimitato di dispositivi.

Con AtlasVPN, inoltre, è possibile geolocalizzare la propria posizione, modificando l’indirizzo IP scegliendo una delle centinaia di server, sparsi in tutto il mondo, su cui poggia l’infrastruttura del servizio.

Grazie all’offerta in corso, AtlasVPN costa 1,54 euro al mese puntando sul piano biennale con 6 mesi gratis extra. Per accedere all’offerta basta seguire il link riportato qui di sotto.

La VPN è disponibile con una fatturazione anticipata, per una spesa complessiva di circa 46 euro. Da notare, in ogni caso, che per tutti i nuovi clienti che attivano il servizio c’è una Garanzia soddisfatti o rimborsati valida per i primi 30 giorni dall’attivazione della promozione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.