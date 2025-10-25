 VPN illimitata a meno di 2 euro al mese con il Black Friday di Surfshark
Scegliere una nuova VPN è oggi molto più semplice: con la promo Black Friday di Surfshark, infatti, è ora possibile ridurre il costo della VPN fino a 1,99 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra e con 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere subito all’offerta è sufficiente visitare il sito ufficiale di Surfshark, accessibile tramite il box riportato qui di sotto.

VPN per il Black Friday: c’è Surfshark

Con Surfshark è possibile sfruttare una VPN illimitata e ricca di funzionalità che garantisce la protezione del traffico dati con la crittografia. In questo modo, l’accesso a Internet avviene in modo sicuro anche quando si utilizza una rete non privata.

Da segnalare, inoltre, che c’è la possibilità di sfruttare una politica no log e, quindi, navigare sotto rete VPN senza il tracciamento della propria attività, per una privacy maggiore.

Ad arricchire il servizio proposto da Surfshark troviamo un network di oltre 3 mila server per aggirare facilmente blocchi geografici e censure online. Direttamente dall’app di Surfshark è possibile spostare il proprio IP in pochi istanti, per una navigazione senza limiti.

Con la promozione in corso per il Black Friday (in anticipo), Surfshark è ora disponibile con un prezzo ridotto a 1,99 euro al mese e un risparmio dell’87% rispetto al prezzo standard. L’offerta è legata al piano biennale con 3 mesi extra e con 30 giorni di garanzia di rimborso.

C’è anche la versione One che prevede la possibilità di accedere al sistema antivirus e ad altri strumenti di sicurezza con un prezzo aggiuntivo di appena 20 centesimi al mese. Per tutte le versioni di Surshark è possibile sfruttare una garanzia di rimborso di 30 giorni.

L’offerta è disponibile tramite il box qui di sotto ed è valida solo per un breve periodo.

Pubblicato il 25 ott 2025

Davide Raia
Pubblicato il
25 ott 2025
