VPN illimitata, antivirus e molto altro: -85% scegliendo oggi Surfshark One

Per navigare in sicurezza è possibile puntare su Surfshark, una delle migliori VPN sul mercato. In questo momento, tutti i nuovi utenti hanno la possibilità di puntare su Surfshark One, bundle che include, oltre alla VPN, diversi servizi di sicurezza aggiuntivi, come il sistema Alert, per ricevere avvisi di fughe di dati personali, oppure il sistema antivirus o ancora il tool Alternative ID.

Il bundle è disponibile con un prezzo ridotto a 2,79 euro al mese, scegliendo il piano da 24 mesi con 3 mesi extra, per un totale di 27 mesi di utilizzo illimitato. L’offerta include anche 30 giorni di garanzia di rimborso. La promozione garantisce un risparmio dell’85% sul costo del servizio.

Per tutti i dettagli in merito alla promozione e per attivarla in pochi secondi basta raggiungere il sito ufficiale di Surfshark, accessibile tramite il box qui di sotto. L’offerta è valida solo per un breve periodo di tempo e solo tramite attivazione online dal sito linkato di seguito.

Perché è il momento giusto per puntare su Surfshark

Con Surfshark è possibile accedere a una VPN sicura e ricca di vantaggi. Tra le caratteristiche del servizio troviamo la possibilità di criptare il traffico dati, per un accesso sicuro anche quando si sta utilizzando una rete non privata. C’è poi una politica no log che elimina il tracciamento dell’attività online. A disposizione degli utenti c’è un network di server che permette di aggirare blocchi geografici e censure, spostando il proprio IP in un altro Paese. La VPN è utilizzabile da più dispositivi in contemporanea, senza limitazioni di banda.

La promozione in corso rappresenta l’occasione giusta per puntare su Surfshark One e attivare subito una VPN completa e ricca di vantaggi. Per sfruttare la promozione basta premere sul box qui di sotto.