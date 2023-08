VPN illimitata con 1 TB in cloud a 5,99 €/mese: è possibile con quest'offerta

Unire la VPN con un servizio di cloud storage garantisce un risparmio netto. La convenienza aumenta ancora di più se a proporre il servizio è NordVPN, punto di riferimento del settore della sicurezza online. Grazie al piano Completo di NordVPN, infatti, è possibile accedere a una VPN illimitata e a 1 TB in cloud per l’archiviazione sicura (grazie alla crittografia end to end) dei propri dati.

A completare i vantaggi di questo piano c’è anche un Password Manager multi-piattaforma, utilizzabile senza costi aggiuntivi. Il piano in questione costa 14,99 euro al mese ma, scegliendo il piano biennale, è scontato a 5,99 euro al mese. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto:

VPN illimitata e 1 TB in cloud: cosa prevede l’offerta di NordVPN

Il Piano Completo di NordVPN è la soluzione giusta per mettere al sicuro i primi dati. Con questo piano si può accedere a:

una VPN illimitata , con la protezione della crittografia per il traffico dati, una politica no log, l’assenza di limiti di banda e un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo

, con la protezione della crittografia per il traffico dati, una politica no log, l’assenza di limiti di banda e un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo un Password Manager (NordPass) per salvare in sicurezza le credenziali di pagamento e le password dei propri account

(NordPass) per salvare in sicurezza le credenziali di pagamento e le password dei propri account 1 TB in cloud grazie a NordLocker con la protezione della crittografia end to end per i dati e la possibilità di accedere ai file da qualsiasi dispositivo

Si tratta, quindi, di un’offerta 3 in 1 che garantisce tanti vantaggi, anche dal punto di vista economico. Il costo complessivo della promozione è di 5,99 euro al mese, scegliendo il piano biennale con fatturazione anticipata e possibilità di pagamento in 3 rate con PayPal. In alternativa, è possibile puntare sul piano annuale, dal costo equivalente di 6,99 euro al mese, oppure su quello mensile da 14,99 euro al mese. Tutte le proposte di NordVPN sono disponibili con garanzia di rimborso entro 30 giorni. Per accedere all’offerta desiderata è possibile seguire il link qui di sotto.

Naturalmente, NordVPN è attivabile anche in modo idndipendente agli altri servizi. In questo caso, il costo della VPN è di 12,99 euro al mese ma con il piano biennale è possibile accedere al servizio con un costo di 3,99 euro al mese.

