VPN illimitata e antivirus pluripremiato a soli 5 euro al mese con Avira Prime

Avira Prime è la nuova soluzione all-in-one di Avira per la sicurezza informatica. Con un unico pacchetto hai a disposizione un antivirus pluripremiato, una VPN illimitata e più di 30 strumenti di ottimizzazione premium.

Oggi puoi attivare il piano Avira Prime a soli 5 euro al mese per il primo anno, risparmiando il 40% sul prezzo di listino. Alla scadenza del periodo promozionale puoi scegliere se disdire o rinnovare al prezzo di 104,95 euro all’anno.

Avira Prima con VPN illimitata e antivirus in sconto del 40%

Il servizio Avira Prime ti offre un accesso illimitato a tutti i prodotti premium della nota azienda di sicurezza informatica, garantendoti una protezione online di livello superiore. Il fiore all’occhiello è Avira VPN, un servizio VPN che offre una crittografia di livello bancario, dati illimitati per sfruttare al meglio i contenuti in streaming e una privacy eccellente sia nelle attività sul web che sulle reti P2P.

La VPN di Avira è la soluzione ideale per guardare i tuoi eventi preferiti live e ascoltare in streaming la musica. La crittografia di livello superiore ti consente inoltre di navigare in completo anonimato senza più preoccuparti per eventuali sottrazioni di password, messaggi privati o dati finanziari.

Puoi usare Avira Prime su un massimo di 5 dispositivi, inclusi PC, Mac, device Android, iPhone, iPad e browser web. Infine, Avira ti offre la garanzia che non venderà mai i tuoi dati personali, anche perché l’azienda stessa non vi ha accesso (merito dell’utilizzo della crittografia di livello industriale).

Cogli al volo l’offerta di oggi su Avira Prime per risparmiare il 40% e pagare soli 5 euro al mese per 1 anno anziché 8,75 euro al mese.

