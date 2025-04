VPN illimitata e superveloce in sconto del 73% + 3 mesi gratis

Per gli utenti alla ricerca di una VPN illimitata e superveloce segnaliamo l’ultima offerta di NordVPN, grazie alla quale è possibile ottenere il 73% di sconto su tutti i piani della durata di due anni e 3 mesi extra gratis. I prezzi partono da 3,09 euro al mese per il piano Base, passando per i 3,99 euro richiesti per l’account Plus, e i 6,49 euro del piano Ultimate.

NordVPN è un servizio VPN che si distingue per la sua velocità di connessione, di gran lunga superiore rispetto alla concorrenza, per la funzionalità proprietaria Threat Protection Pro (tool che blocca la pubblicità online, il tracciamento dei dati e i siti web infetti), e per la possibilità di proteggere fino a dieci dispositivi contemporaneamente con un unico account.

3 motivi per cui scegliere la VPN di NordVPN

La maggior parte delle VPN tradizionali, sia quelle gratuite che a pagamento, offrono una connessione più lenta rispetto a quella a cui si è abituati quando ci si collega alla rete Wi-Fi della propria casa. Questo può diventare un problema quando si sceglie una VPN proprio per guardare i propri contenuti preferiti ovunque ci si trovi. Grazie invece ai suoi server VPN ultraveloci, NordVPN rappresenta la scelta ideale per quanti sono alla ricerca di una VPN proprio per lo streaming.

Al di là poi della velocità, NordVPN si differenzia dalla concorrenza per alcune delle sue funzionalità pensate appositamente per la sicurezza online. La più importante è Threat Protection Pro, uno strumento che aiuta gli utenti a navigare sul web senza pubblicità e senza essere tracciati, oltre a evitare l’accesso a siti online infetti.

Protezione che viene estesa fino a un massimo di dieci dispositivi in contemporanea utilizzando un unico account. Si tratta di un vantaggio non trascurabile, dal momento che una singola sottoscrizione consente di ottenere una massima protezione per sé e la propria famiglia.