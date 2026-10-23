 VPN illimitata per 28 mesi: la promo del Black Friday di NordVPN è quella giusta
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VPN illimitata per 28 mesi: la promo del Black Friday di NordVPN è quella giusta

La migliore VPN ora costa meno: ecco la promo Black Friday di NordVPN che garantisce un risparmio significativo sul costo del servizio per i nuovi utenti.
VPN illimitata per 28 mesi: la promo del Black Friday di NordVPN è quella giusta
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La migliore VPN ora costa meno: ecco la promo Black Friday di NordVPN che garantisce un risparmio significativo sul costo del servizio per i nuovi utenti.
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NordVPN è la soluzione giusta per chi è alla ricerca oggi di una nuova VPN senza limiti. Il piano di 28 mesi (24 mesi + 4 mesi extra grazie al codice BLAZE4MO) è attivabile a un prezzo ridotto fino a 3,37 euro al mese e include anche 30 giorni di garanzia di rimborso. Si tratta di un’opportunità da cogliere al volo per attivare la migliore VPN sul mercato.

Scegliendo il piano Completo, sempre da 28 mesi, è possibile affiancare la VPN con l’antivirus, il password manager e 1 TB in cloud protetto dalla crittografia. In questo caso, il costo è di 3,85 euro al mese, anche in questo caso con 30 giorni di garanzia di rimborso. Questi prezzi sono legati alla promo Black Friday 2026 che sarà valida solo per un breve periodo.

Per sfruttare l’offerta basta visitare il sito ufficiale di NordVPN, accessibile qui di sotto.

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La VPN da attivare oggi

NordVPN è, da tempo, un punto di riferimento assoluto per chi ha bisogno di una nuova VPN. Il servizio garantisce la possibilità di criptare il traffico dati, per un accesso sicuro a Internet anche quando si utilizza una rete non privata.

Da segnalare anche la possibilità di sfruttare una politica no log che elimina il tracciamento dell’attività online oltre a un network di migliaia di server, per “spostare” il proprio IP in un altro Paese e aggirare blocchi su base geografica.

La VPN è utilizzabile da 10 dispositivi in contemporanea, con lo stesso account, per poter sfruttare la rete sicura su tutte le piattaforme. Per accedere subito all’offerta basta seguire il link qui di sotto e completare i pochi passaggi richiesti per l’attivazione.

La promo Black Friday garantisce uno sconto netto sul costo della VPN, anche considerando il piano Compelto che aggiunge i vari servizi extra. Lo sconto sarà valido solo per un breve periodo.

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Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 23 ott 2026

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Davide Raia
Pubblicato il
23 ott 2026
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