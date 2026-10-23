 PHP2Shell, Europa nel mirino: rischia il 10% delle realtà italiane
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PHP2Shell, Europa nel mirino: rischia il 10% delle realtà italiane

Telecomunicazioni e istruzione tra i settori più esposti a PHP2Shell: le patch sono state rilasciate, ma il rischio rimane concreto.
PHP2Shell, Europa nel mirino: rischia il 10% delle realtà italiane
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Telecomunicazioni e istruzione tra i settori più esposti a PHP2Shell: le patch sono state rilasciate, ma il rischio rimane concreto.
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Questa settimana, il team di PHP ha comunicato il rilascio di patch urgenti per intervenire su due gravi vulnerabilità (CVE-2026-109618 e CVE-2026-109619) individuate nel linguaggio di programmazione, una delle fondamenta su cui poggia il mondo online. Le falle sono state battezzate PHP2Shell e scoperte con l’aiuto dell’AI. La disponibilità dei fix non si traduce automaticamente nella risoluzione del problema, anzi, il fatto di averlo reso noto espone a rischi enormi chi non si attiva per implementarli in fretta.

L’Europa esposta ai pericoli di PHP2Shell

I ricercatori di Check Point Software hanno pubblicato un report interessante per far luce sull’aspetto geografico della questione, evidenziando che l’Europa è di gran lunga la regione più colpita. Il 14% delle organizzazioni nel Vecchio Continente è potenzialmente nel mirino di chi vuole sferrare un attacco facendo leva sulle criticità, più del doppio rispetto al Nord America.

Le regioni più colpite da PHP2Shell

L’Ungheria è il Paese più esposto, con il 38% delle realtà nazionali a rischio. Seguono poi la Danimarca (32%), l’Austria (28%), la Svezia (22%) e la Romania (22%). Per quanto riguarda l’Italia, siamo fermi al 10%. Non è comunque un dato incoraggiante, significa che un’infrastruttura online su dieci potrebbe essere colpita, senza un intervento adeguato e tempestivo.

PHP2Shell mette in pericolo soprattutto l'Europa

A testimoniare che i tentativi di attacco siano aumentati è Matthew Prince, CEO di Cloudflare. In un post su X (qui sotto) ha dichiarato che, nelle ore immediatamente successive all’annuncio pubblico sono aumentati in modo esponenziale quelli individuati sulla rete gestita: da poche migliaia a milioni.

Quali sono i settori più colpiti? Stando a Check Point Software, quelli delle telecomunicazioni (20%) e dell’istruzione (18%), seguiti da media, intrattenimento, associazioni e organizzazioni non profit  (tutti al 16%).

Fonte: Check Point Software

Pubblicato il 23 ott 2026

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Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
23 ott 2026
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