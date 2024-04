VPN in sconto: PrivateVPN scende a soli 2 euro al mese

Oggi giorno, navigare in rete è diventato un’esigenza quotidiana. Lavoro, svago, informazioni… tutto passa da quel piccolo schermo che teniamo sempre a portata di mano. Ma ti sei mai chiesto quanto sia sicuro navigare in internet? I tuoi dati personali sono davvero al sicuro? La risposta, purtroppo, è no. Hacker, governi e aziende sono costantemente alla ricerca di modi per rubare le nostre informazioni. Una VPN in sconto è la via verso la sicurezza, per due motivi: è economica e offre tutto ciò che occorre per proteggere la tua privacy. Proprio in questo momento c’è un’offerta imperdibile: PrivateVPN a soli 2 euro al mese per 36 mesi.

PrivateVPN: la VPN in sconto dell’85%

Adesso hai l’occasione unica per navigare in tutta sicurezza e libertà con PrivateVPN. Ciò grazie alla politica di zero log, che garantisce la completa riservatezza delle tue informazioni. La crittografia a 2048 bit con AES-256, tra le più sicure sul mercato, protegge le tue comunicazioni online da chi vorrebbe conoscerle.

Inoltre, ti consente di aggirare i blocchi geografici e accedere a siti web, piattaforme streaming e contenuti multimediali disponibili solo in alcuni Paesi. In che modo ti rende invisibile agli hacker e ai tracker online? Mascherando il tuo indirizzo IP e la tua posizione geografica.

Non dovrai neanche sottoscrivere più di un abbonamento, poiché con uno soltanto puoi proteggere fino a 6 dispositivi contemporaneamente.

Adesso non hai scuse! Approfitta subito dell’offerta prima che scade. In effetti, il tempo a disposizione si sta assottigliando. Scegli oggi di pagare soltanto 2,08 euro al mese per 36 mesi, piuttosto che rischiare di sborsare troppo. Non è facile trovare una VPN in sconto così performante come PrivateVPN.