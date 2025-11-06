 Cerchi una VPN con IP estero? Guarda l'offerta di ExpressVPN
Naviga in modo anonimo e in piena sicurezza, attraverso un indirizzo IP localizzato all'estero, grazie alla rete globale di ExpressVPN.
Cerchi una VPN con IP estero? Guarda questa offerta di ExpressVPN
Naviga in modo anonimo e in piena sicurezza, attraverso un indirizzo IP localizzato all'estero, grazie alla rete globale di ExpressVPN.

La giusta VPN è lo strumento che spalanca le porte a un modo di navigare davvero anonimo e protetto, aggirando ogni forma di censura e i blocchi territoriali. Quella di ExpressVPN è protagonista oggi di un’offerta con sconti fino al 73%: scegli la formula più adatta alle tue esigenze, proteggi i tuoi dati e la tua privacy.

VPN per navigare ovunque: scegli ExpressVPN

La sua rete globale è composta da server in 105 paesi di tutto il mondo: è sufficiente selezionare quello desiderato per ottenere all’istante un indirizzo IP localizzato, ad esempio, negli Stati Uniti, in Messico, in UK, in Germania, in Australia, in India, in Giappone, in Israele oppure in Italia quando ci si trova all’estero. È possibile configurare e utilizzare il servizio su un massimo di 14 dispositivi in contemporanea, beneficiando inoltre di funzionalità come lo stop alle pubblicità e ai tracker, un gestore avanzato per le password e il supporto ai protocolli più evoluti. Per tutte le altre informazioni sulle caratteristiche incluse rimandiamo al sito ufficiale.

L'offerta di ExpressVPN

C’è anche il traffico dati eSIM per navigare all’estero senza costi aggiuntivi e senza dover per forza di cose attivare una nuova utenza. Scegli la formula che preferisci tra Base, Avanzato e Pro, grazie alla promozione in corso puoi attivare l’abbonamento di due anni con prezzi da soli 3,49 dollari al mese, ricevendo inoltre quattro mesi extra gratis.

ExpressVPN è un servizio VPN premium attivo fin dal 2009, a cui si sono già affidati milioni di utenti in tutto il mondo. Offre un’assistenza live in chat raggiungibile 24/7, applicazioni per tutti i sistemi operativi, garantisce il rispetto di una rigorosa politica no-log e permette di ottenere un rimborso completo della spesa entro 30 giorni dalla sottoscrizione se la qualità non soddisfa le aspettative.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 6 nov 2025

