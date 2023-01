Perché ti serve una VPN per streaming e gaming

Quando si sente parlare di VPN spesso la prima cosa che viene in mente è la sicurezza online. Siamo tutti d’accordo su questo, perché oggi è indispensabile proteggersi. Tuttavia, questi provider sono molto utili anche per altro.

Sostanzialmente, non tutti lo sanno, ma una VPN è particolarmente adatta e consigliata a chi fa uso di streaming e gaming. Perché? Fondamentalmente perché i server dovrebbero migliorare la velocità di connessione e ottimizzarne la stabilità.

Tra le tante disponibili ce n’è una che è particolarmente indicata per questo. Stiamo parlando di NordVPN. Attivala oggi stesso al 59% di sconto. Grazie alla larghezza di banda illimitata fornita dai suoi server, sparsi in tutto il mondo, migliora notevolmente anche la tua navigazione.

Come una VPN ottimizza streaming e gaming

Il vantaggio di avere attiva una buona VPN sul proprio dispositivo è quello di ottenere una connessione migliorata sotto diversi aspetti. Primo fra tutti dicevamo la sicurezza. Il tunnel crittografato dal quale potrai navigare rende completamente anonimi i tuoi dati e così la tua privacy sarà garantita.

Dopodiché occorre anche tenere presente che, come NordVPN, ottimizza la connessione lato velocità. Secondo gli ultimi studi di AV-Test questo provider, in alcune zone, migliorava la velocità di oltre 6730 Mbps in download. Un risultato interessante, visto che spesso subiamo rallentamenti ogni giorno.

Inoltre, anche streaming e gaming ne beneficiano grazie alla larghezza di banda illimitata dei suoi server. In questo modo ottieni un flusso dati potente, stabile e senza buffering. Riguardo allo streaming occorre anche ricordare che con una VPN è possibile accedere a tutte le piattaforme senza alcuna restrizione.

Cambiando posizione virtuale è possibile modificare la propria posizione geografica selezionando un server differente. Potrai andare ovunque e in qualsiasi momento per poter fruire dei tuoi abbonamenti streaming senza che le piattaforme blocchino il tuo accesso.

Quindi, se cerchi una connessione stabile, veloce, senza limiti né censure e sicura devi affidarti a NordVPN, la migliore in questo campo. Attivala ora al 59% di sconto così puoi anche risparmiare e goderti streaming e gaming ottimizzati al massimo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.