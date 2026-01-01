 VPN, l'offerta del capodanno 2026: Surfshark a -87%
Inizia l'anno con il piede giusto, naviga sicuro e protetto fino al 2028 inoltrato: non lasciarti sfuggire l'offerta sulla VPN di Surfshark.
Sicurezza VPN
Ancora per poco, rimarrà disponibile l’offerta invernale per la VPN premium di Surfshark, composta da oltre 4.500 server in 100 paesi di tutto il mondo. Con l’abbonamento dalla durata pari a 2 anni hai diritto a uno sconto fino all’87% e a 3 mesi extra gratis. Significa che potrai navigare protetto e sicuro fino alla primavera 2028 dai tuoi smartphone, tablet, computer e non solo.

Non perdere l’offerta invernale di Surfshark

Scegli il piano che preferisci tra Starter, One e One+, a seconda delle tue specifiche esigenze. Potrai configurare e utilizzare la Virtuale Private Network su un numero illimitato di dispositivi, al massimo della velocità e contando su molte funzionalità avanzate. Non solo ti permetterà di nascondere l’indirizzo IP reale e di andare online con uno geolocalizzato dove vorrai, per evitare ogni forma di tracciamento, ma anche di prevenire lo spam, bloccare gli annunci pubblicitari, tenere lontani i malware e ricevere avvisi immediati in caso di violazioni degli account o furti di identità. Trovi tutte le altre informazioni che cerchi sul sito ufficiale.

L'offerta per la VPN di Surfshark

Lo sconto fino all’87% consente di attivare l’abbonamento di 2 anni alla VPN di Surfshark con prezzi da soli 1,99 euro al mese, una spesa davvero irrisoria per ciò che include. Considera inoltre i 3 mesi extra gratis e la garanzia per recuperare la cifra entro i primi 30 giorni se non soddisferà le tue aspettative.

Il servizio è tra i più longevi e apprezzati del settore, disponibile fin dall’ormai lontano 2018 e certificato da numerosi audit indipendenti. La sede centrale è in Europa, nei Paesi Bassi. Tra gli impegni assunti dal suo team c’è anche quello di lavorare a un internet più aperto, sostenendo organizzazioni senza scopo di lucro che si battono per la salvaguardia della libertà e della trasparenza online.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 1 gen 2026

Davide Tommasi
Pubblicato il
1 gen 2026
