VPN per chi si trova all'estero: la migliore di tutte è in super offerta (-74%)

La scelta giusta per chi è alla ricerca di una nuova VPN da usare durante un viaggio all’estero è, senza alcun dubbio, NordVPN. Il servizio offre un servizio completo e ricco di vantaggi con la possibilità di sfruttare la crittografia del traffico dati, per rendere sicuro un accesso a Internet da una rete non protetta.

In aggiunta, il servizio propone un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo per navigare online senza blocchi geografici. La VPN in questione, inoltre, non ha limiti di banda e di traffico dati e può essere utilizzata da 10 dispositivi.

Grazie alla promo in corso, la VPN è ora attivabile con un prezzo ridotto fino a 2,98 euro al mese, sfruttando il codice sconto BLAZE1MO e scegliendo il piano biennale con 4 mesi aggiuntivi (grazie al codice sconto).

Per accedere subito all’offerta basta visitare il sito ufficiale di NordVPN, tramite il box qui di sotto. La promozione include sempre 30 giorni di garanzia di rimborso per tutti i nuovi utenti.

Perché scegliere NordVPN come VPN per l’estero

Con NordVPN è ora possibile attivare la migliore VPN sul mercato per chi ha bisogno di un servizio di questo tipo all’estero. Le caratteristiche del servizio includono:

la crittografia del traffico dati per proteggere la connessione anche quando si accede da una rete pubblica

un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo per aggirare blocchi geografici online

la possibilità d utilizzo da 10 dispositivi in contemporanea

Con la promozione in corso, scegliendo il piano biennale e inserendo il codice sconto BLAZE1MO, è ora possibile attivare la VPN con un prezzo ridotto fino a 2,98 euro al mese. Per accedere subito all’offerta basta seguire il link qui di sotto.